Kulenovic al Verona, sì in vista. La formula e i tempi per la firma

Stasera l'attaccante con la Dinamo Zagabria in Europa League, poi l'Hellas in prestito con obbligo di riscatto
Redazione Hellas1903

Okay in vista per il passaggio di Sandro Kulenovic dalla Dinamo Zagabria al Verona.

L'attaccante croato ha già dato l'assenso al trasferimento in gialloblù.

Accordo vicino tra i club, con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato alla permanenza in Serie A completare la trattativa.

Il sì per Kulenovic all'Hellas va in volata, ma prima il centravanti sarà impegnato, stasera, nella partita di Europa League che vedrà, alle 21, la Dinamo Zagabria giocare in Danimarca con il Midtjylland.

