Bowie al Verona, domani le visite. Okay difficile per la partita col Cagliari
Il centravanti scozzese a breve sarà dell'Hellas. Probabile che debutti nella gara con il Pisa
Raggiunto l'accordo con l'Hibernian con il passaggio dell'attaccante in gialloblù per 6 milioni di euro, domani Bowie si sottoporrà alle visite mediche.
Poi, la firma sul contratto pluriennale con l'Hellas.
Lo scozzese difficilmente sarà a disposizione per la partita di sabato con il Cagliari. Dovranno essere completati degli adempimenti burocratici, per cui occorrerà, è molto probabile, qualche giorno.
Il centravanti potrà debuttare con la maglia del Verona per la gara con il Pisa, alle 20.45 di venerdì 6 febbraio, al Bentegodi.
