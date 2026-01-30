Ultimo allenamento oggi per il Verona in vista della partita di domani con il Cagliari.
hellas1903 news Verona verso il Cagliari, Frese e Valentini pronti per tornare
gazzanet
I due giocatori hanno recuperato, possono esserci per la gara dell'Unipol Domus
Situazione degli infortunati che resta da valutare.
Vanno verso il recupero Martin Frese e Nicolas Valentini, che potrebbero essere disponibili per la gara dell'Unipol Domus dopo le assenze delle ultime settimane.
