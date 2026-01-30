hellas1903 news Verona verso il Cagliari, Frese e Valentini pronti per tornare

Verona verso il Cagliari, Frese e Valentini pronti per tornare

Verona verso il Cagliari, Frese e Valentini pronti per tornare - immagine 1
I due giocatori hanno recuperato, possono esserci per la gara dell'Unipol Domus
Redazione Hellas1903

Ultimo allenamento oggi per il Verona in vista della partita di domani con il Cagliari.

Situazione degli infortunati che resta da valutare.

Vanno verso il recupero Martin Frese e Nicolas Valentini, che potrebbero essere disponibili per la gara dell'Unipol Domus dopo le assenze delle ultime settimane.

