Il Milan prova a superare il PSV per Alphadjo Cissè, la situazione

Il Verona e il Psv hanno l’accordo per Alphadjo Cissè ma nella trattativa per il classe 2006 si è inserito anche il Milan. Questo riporta Gianluca Di Marzio.
I rossoneri lo seguono da anni e vogliono il club olandese
I rossoneri hanno proposto ai gialloblù, che detengono il cartellino del calciatore, di lasciarlo in prestito fino a fine stagione al Catanzaro. Questo potrebbe fare la differenza, non dovendo il Verona risarcire il club calabrese per la risoluzione anticipata del prestito. In giornata sono attese ulteriori novità.
Il Milan segue da almeno due anni il talento del Verona, e ora cerca la mossa vincente.
