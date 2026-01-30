hellas1903 calciomercato Bowie: “Al Verona la scelta giusta, l’Italia e la Serie A mi piacciono”

Bowie: “Al Verona la scelta giusta, l’Italia e la Serie A mi piacciono”

Bowie: “Al Verona la scelta giusta, l’Italia e la Serie A mi piacciono” - immagine 1
L'attaccante: "All'Hibernian ho fatto benissimo, ora ho l'obbiettivo del Mondiale"
Redazione Hellas1903

Keiron Bowie ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport Scotland prima di partire per L'Italia e diventare un nuovo giocatore del Verona.

"Ho giocato 18 mesi all'Hibernian e ho fatto benissimo, ma questa è la mossa giusta per tutte le parti. L'Italia mi piace, molti scozzesi ci sono andati e hanno fatto bene e questa è la mossa giusta per me e la mia famiglia.

La Serie A è un campionato importante e con la Coppa del Mondo alle porte, questo è il mio obiettivo".

