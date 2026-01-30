hellas1903 news Verona, i convocati per la partita col Cagliari. Tornano in tre, c’è Lovric

In 23 i gialloblù per la sfida all'Unipol Domus
 Paolo Zanetti ha convocato 23 calciatori per Cagliari-Verona, match valido per la 23a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, sabato 31 gennaio alle ore 20.45, allo stadio 'Unipol Domus' di Cagliari. Tornano a disposizione Frese, Valentini e Mosquera. Prima volta per Lovric.

#CAGLIARIVERONA - I CONVOCATI

1 Montipò

2 Oyegoke

Frese

Lovric

Valentini

Serdar

9 Sarr

12 Bradaric

14 Lirola

15 Nelsson

16 Orban

19 Slotsager

21 Harroui

23 Ebosse

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

41 Isaac

63 Gagliardini

70 Fallou

73 Al-Musrati

94 Toniolo

