Paolo Zanetti ha convocato 23 calciatori per Cagliari-Verona, match valido per la 23a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, sabato 31 gennaio alle ore 20.45, allo stadio 'Unipol Domus' di Cagliari. Tornano a disposizione Frese, Valentini e Mosquera. Prima volta per Lovric.
hellas1903 news Verona, i convocati per la partita col Cagliari. Tornano in tre, c'è Lovric
Verona, i convocati per la partita col Cagliari. Tornano in tre, c’è Lovric
In 23 i gialloblù per la sfida all'Unipol Domus
#CAGLIARIVERONA - I CONVOCATI
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
4 Lovric
6 Valentini
8 Serdar
9 Sarr
12 Bradaric
14 Lirola
15 Nelsson
16 Orban
19 Slotsager
21 Harroui
23 Ebosse
24 Bernede
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
41 Isaac
63 Gagliardini
70 Fallou
73 Al-Musrati
94 Toniolo
