Faivre al Verona, affare fatto. Chi è il centrocampista francese

Il Verona ottiene in chiusura di calciomercato il prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro dal Bournemouth di Romain Faivre , centrocampista francese di 27 anni che la scorsa stagione ha giocato nel Brest, in Ligue 1, dove ha sommato 32 presenze e 3 reti tra campionato, Champions e Coppa di Francia.

Faivre è un centrocampista offensivo che gioca da trequartista o esterno a destra. Ha il "vizio" del gol, avendone realizzati 29 dal 2020 nei club dove ha giocato: Brest, Lione, Lorient e ancora Brest. Il Bournemouth lo aveva acquistato nel 2023 dal Lione per 15 milioni di sterline, per poi girarlo in prestito al Lorient. Nel club inglese ha all'attivo 5 presenze.