Caos mercato, ora Richardson non è convinto del Verona

"Il Verona ci ha provato per Richardson, ma il centrocampista almeno in questi minuti non è convinto". Così Alfredo Pedullà sulla possibilità che l'Hellas arrivi al francese della Fiorentina. I club avrebbero trovato l'accordo per il prestito secco, ma il calciatore, dunque, non sarebbe così deciso a vestire il gialloblù.