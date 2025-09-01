hellas1903 news Caos mercato, ora Richardson non è convinto del Verona

Caos mercato, ora Richardson non è convinto del Verona

Altro colpo di scena, club d'accordo ma il giocatore nicchia
"Il Verona ci ha provato per Richardson, ma il centrocampista almeno in questi minuti non è convinto". Così Alfredo Pedullà sulla possibilità che l'Hellas arrivi al francese della Fiorentina. I club avrebbero trovato l'accordo per il prestito secco, ma il calciatore, dunque, non sarebbe così deciso a vestire il gialloblù.

