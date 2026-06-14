Il club gialloblù punta al centrocampista che gioca in Svizzera con la Stade Nyonnais

Redazione Hellas1903

Nuovo innesto vicino per il Verona.

L'Hellas, riporta www.trivenetogol.it, è interessato a Leorat Bega, centrocampista svizzero con passaporto kosovaro che gioca nello Stade Nyonnais.

bega

Con Bega, che va in scadenza di contratto il 30 giugno, c'è una trattativa avviata. Il giocatore ha disputato 32 partite, segnando 3 gol, nell'ultima Challenge League, la seconda divisione svizzera.

L'Hellas stringe per chiudere il primo arrivo di mercato.

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