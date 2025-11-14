Per Giovane, gioiello del Verona, come noto ci sono già stati dei contatti con Napoli, Inter e Milan nelle scorse settimane, ma diverse società hanno chiesto informazioni, cioè quasi tutte le big. Un'operazione allettante, per un giocatore che si sta mettendo in luce in una squadra ancora alla ricerca della prima vittoria (unica, con la Fiorentina) e che ha ancora uno stipendio relativamente basso.
mercato
Giovane rimarrà a gennaio? Ecco quanto chiede il Verona per il suo gioiello
Stando alle ultime indiscrezioni però, nonostante il Verona storicamente ceda spesso a gennaio, ogni ragionamento slitterà a giugno. Secondo quanto riportato da Sportitalia,il Verona valuta Giovane non meno di 15 milioni più bonus per arrivare a 20, tuttavia la convinzione è che l’asticella – in relazione alle qualità del ragazzo – possa salire. Ma ci sono società che lo stanno seguendo con una certa attenzione, in modo particolare come detto Inter (c’è stata una telefonata di Ausilio all’agente dell’attaccante) e Napoli che continueranno a studiarlo in attesa di prendere una decisione definitiva.
Attenzione, però, ad altri possibili sviluppi: Giovane piace molto a Gian Piero Gasperiniper le sue qualità in evoluzione e per la tendenza a poter diventare protagonista. Insomma, un diamante non tanto grezzo che potrà luccicare sempre più. La Roma dovrà muoversi a gennaio, tra punta centrale e attaccante esterno forse un paio di operazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA