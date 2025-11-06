Dopo il bellissimo gol all’Inter segnato domenica, Giovane è diventato il quarto attaccante brasiliano ad andare a segno in Serie A con la maglia del Verona, considerando l’era dei tre punti a vittoria (dalla stagione 1994-95). Prima di lui, Dirceu (due reti nel 1982/83), Adailton (50 gol in A in sette stagioni, dal 1999 al 2006), Martinho (12 gol nel 2012-14) e Marquinho (2 gol dal gennaio a giugno 2014).
hellas1903 news Giovane è il quinto brasiliano a segnare in A con il Verona, ecco i precedenti
il talento
Giovane è il quinto brasiliano a segnare in A con il Verona, ecco i precedenti
Prima di lui sono andati in rete nella massima serie Dirceu, Adailton, Martinho e Marquinho. E intanto si muovono le big
Il giocatore, felice intuizione del ds gialloblu Sean Sogliano, è arrivato in riva all’Adige a parametro zero questa estate dopo essersi svincolato dal Corinthians. Inter, Napoli, Milan e Atalanta avrebbero chiesto informazioni al suo procuratore Beppe Riso. Il Verona comunque non lo muoverà almeno fino a giugno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA