Mboula, l’agente: “C’erano altre offerte, ma ha voluto l’Hellas”

Ha detto: "L'Hellas Verona ha seguito a lungo Mboula nella scorsa stagione al Racing Santander. Lo scorso anno in Serie B spagnola ha fatto un percorso bellissimo con sei gol e tanti assist e Sogliano, dopo aver ottenuto la salvezza, mi ha chiamato per parlarmi di lui. A quel punto abbiamo chiamato il ragazzo che già mi aveva detto di voler andare in Italia. Avevamo altre offerte anche dalla Spagna, c'erano Espanyol, Saragozza, Leganes e Levante, ma lui era fissato, voleva l'Hellas e quando Sogliano mi ha dato l'ok sono andato a parlare col dg del Maiorca".