Kieron Bowie piace al Bologna.

Come scrive "La Gazzetta dello Sport", il centravanti scozzese, arrivato al Verona alla fine del mercato invernale, interessa al club rossoblù.

Proprio al Bologna, peraltro, Bowie ha segnato il primo dei tre gol fin qui realizzati con l'Hellas.

L'attaccante è legato al Verona da un contratto che scadrà il 30 giugno 2030. Per lui, l'Hellas ha versato 5 milioni di euro all'Hibernian.

Il giocatore ha espresso la volontà di rimanere al Verona. Da vedere, dunque, quale sarà l'eventuale offerta del Bologna e, di conseguenza, la valutazione dell'Hellas.