Mercato, Charlys alla Reggiana. Che vuole anche Lambourde

Definito il prestito del centrocampista, trattativa per l'attaccante
In chiusura il passaggio in prestito di Charlys dal Verona alla Reggiana.

Il centrocampista è stato cercato anche da Mantova e Bari.

Cme riporta www.alfredopedulla.com, andrà a Reggio Emilia.

Sempre la Reggiana, poi , stringe per Mathis Lambourde, per cui è in vantaggio su Venezia e Juve Stabia.

