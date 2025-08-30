In chiusura il passaggio in prestito di Charlys dal Verona alla Reggiana.
Mercato, Charlys alla Reggiana. Che vuole anche Lambourde
Definito il prestito del centrocampista, trattativa per l'attaccante
Il centrocampista è stato cercato anche da Mantova e Bari.
Cme riporta www.alfredopedulla.com, andrà a Reggio Emilia.
Sempre la Reggiana, poi , stringe per Mathis Lambourde, per cui è in vantaggio su Venezia e Juve Stabia.
