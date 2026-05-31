Futuro tutto da scrivere per Tomas Suslov.

Il giocatore slovacco, impegnato in questi giorni in nazionale (domani l'amichevole con Malta), è tra i probabili partenti nell'Hellas.

Al Verona è legato da un contratto che va in scadenza il 30 giugno 2028, a 400mila euro netti più bonus, il confronto con il club è iniziato e la situazione sarà verificata nelle prossime settimane.

Suslov ha spiegato che dovrà parlare con la società, chiarendo le proprie ambizioni. Viene da una stagione difficile, stoppata per sei mesi dalla rottura del crociato riportata ad agosto. Rientrato a febbraio, Suslov - in gialloblù dal 2023, ingaggiato per 2.6 milioni complessivi tra prestito oneroso e riscatto dal Groningen -, 76 presenze e 3 gol con l'Hellas, in questo campionato ha giocato 11 partite.