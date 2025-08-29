Ufficiale, Al-Musrati al Verona

Dopo l'esperienza in prestito al Rio Ave nel 2021 , firma a luglio dello stesso anno con il Braga , dove resta per quattro stagioni e vince una Coppa del Portogallo e una Coppa di Lega portoghese . Al termine della sua esperienza lusitana, Al-Musrati vanta 114 presenze , 10 gol e 8 assist nella massima serie, nonché oltre 30 partite giocate fra Conference League, Europa League e Champions League.

A febbraio 2024 passa al Besiktas, con cui totalizza 38 presenze e 3 gol e arricchisce il suo palmarès con la vittoria di una Coppa di Turchia e una Supercoppa di Turchia. Nella seconda metà della scorsa stagione ha giocato al Monaco: sono 10 le sue apparizioni in Ligue 1, a cui si aggiungono 1 gol e 1 assist.