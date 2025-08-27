Ufficiale, Bella-Kotchap al Verona

Nato a Parigi l' 11 dicembre 2001 , e di nazionalità tedesca, Bella-Kotchap è un difensore centrale di piede destro. Cresciuto nei vivai di Borussia Mönchengladbach , Unterrath e Duisburg , viene ingaggiato dal Bochum nel 2017 , dove viene aggregato al settore giovanile. Nel 2019 viene promosso in Prima Squadra , debuttando da titolare nella partita di campionato contro l' Erzgebirge Aue . Nella stagione 2020/21 vince la 2. Bundesliga , ottenendo la promozione nel massimo campionato.

Dopo 74 presenze e 1 gol nel Club tedesco, nel 2022 viene acquistato dal Southampton, con cui totalizza 26 presenze tra Premier League, FA Cup, ed EFL Cup, prima di passare in prestito al PSV Eindhoven nell'anno successivo. Con questa maglia esordisce in Champions League e si laurea campione di Eredivisie 2023/24. Tornato al Southampton, nella scorsa stagione ha collezionato 5 presenze tra campionato e coppa.