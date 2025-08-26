hellas1903 news Verona, 15 partite a prezzo speciale (non con Juve, Inter, Milan e Napoli)

gazzanet

Verona, 15 partite a prezzo speciale (non con Juve, Inter, Milan e Napoli)

Verona, 15 partite a prezzo speciale (non con Juve, Inter, Milan e Napoli) - immagine 1
L'offerta in abbonamento è valida in Curva Est
Redazione Hellas1903

Hellas Verona FC lancia una nuova formula di abbonamento pensata per chi non vuole perdersi le emozioni del campionato a prezzi davvero vantaggiosi.

Con la Promo 15 Partite, i tifosi potranno assistere a 15 gare casalinghe della Serie A Enilive 2025/26 - ad eccezione dei match contro Juventus, Inter, Napoli e Milan - beneficiando di un risparmio significativo rispetto al costo dei singoli biglietti.

L’offerta è valida esclusivamente nel settore Curva Est e prevede le seguenti tariffe:

  • Intero: 150€

  • Ridotto: 99€

  • Under 14: 50€

    • Per sottoscrivere la promo è necessario essere in possesso della tessera 'Non vi lasceremo mai'. Per ottenerla è necessario presentare carta d’identità, codice fiscale, modulo di iscrizione compilato e una foto alla biglietteria numero 1 dello stadio 'Bentegodi'. Tutte le informazioni a riguardo sono disponibili QUI.

    Leggi anche
    Verona, fatta per Gift Orban, la tripletta più veloce dell’UEFA
    Attacco, il Verona cerca Orban

    © RIPRODUZIONE RISERVATA