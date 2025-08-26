Verona, fatta per Gift Orban, la tripletta più veloce dell’UEFA

Orban è un centravanti molto veloce e potente, con una percentuale realizzativa di tutto rispetto nella sua finora breve carriera: 16 gol in 22 presenze nello Stabæk, 18 reti in 27 presenze nel Gent, 3 in 16 nell'anno al Lione (qualche problema alla caviglia) e 4 gol in 13 presenze nell'Hoffenheim dallo scorso gennaio. Recentemente ha patito un altro problema alla caviglia, nei giorni scorsi sarebbe stato di nuovo disponibile per la prima in Bundesliga a Leverkusen (vittoria dell'Hoffenheim per 2-1) ma non è stato convocato. Il Tolosa sembrava molto vicino al prestito dell'attaccante, a breve invece vestirà la maglia dell'Hellas, che sta chiudendo la trattativa.