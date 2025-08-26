Il Verona sta chiudendo per Gift Orban, attaccante nigeriano dell'Hoffenheim di 23 anni, acquistato nel gennaio scorso dal club tedesco per 9 milioni più 3 di bonus dal Lione. Il giocatore, riporta Alfredo Pedullà, si trasferirà all'Hellas in prestito (oneroso di 500 mila euro) con diritto di riscatto a 8 milioni.
gazzanet
Verona, fatta per Gift Orban, la tripletta più veloce dell’UEFA
Orban è un centravanti molto veloce e potente, con una percentuale realizzativa di tutto rispetto nella sua finora breve carriera: 16 gol in 22 presenze nello Stabæk, 18 reti in 27 presenze nel Gent, 3 in 16 nell'anno al Lione (qualche problema alla caviglia) e 4 gol in 13 presenze nell'Hoffenheim dallo scorso gennaio. Recentemente ha patito un altro problema alla caviglia, nei giorni scorsi sarebbe stato di nuovo disponibile per la prima in Bundesliga a Leverkusen (vittoria dell'Hoffenheim per 2-1) ma non è stato convocato. Il Tolosa sembrava molto vicino al prestito dell'attaccante, a breve invece vestirà la maglia dell'Hellas, che sta chiudendo la trattativa.
Gift Orban con il Gent, a 20 anni, ha stabilito uno straordinario record in UEFA Europa Conference League, segnando la tripletta più veloce nella storia delle competizioni UEFA. Ci è riuscito in soli 3 minuti e 25 secondi tra il 31° e il 34° minuto contro l'Istanbul Basaksehir il 15 marzo 2023, superando il precedente record di Mohamed Salah in Champions League (7 minuti in Rangers - Liverpool 1-7, 12/10/2022).
