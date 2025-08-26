hellas1903 news Verona, fatta per Gift Orban, la tripletta più veloce dell’UEFA

Vicinissimo il passaggio in gialloblù dell'attaccante nigeriano dell'Hoffenheim
Il Verona sta chiudendo per Gift Orban, attaccante nigeriano dell'Hoffenheim di 23 anni, acquistato nel gennaio scorso dal club tedesco per 9 milioni più 3 di bonus dal Lione. Il giocatore, riporta Alfredo Pedullà, si trasferirà all'Hellas in prestito (oneroso di 500 mila euro) con diritto di riscatto a 8 milioni.

Orban è un centravanti molto veloce e potente, con una percentuale realizzativa di tutto rispetto nella sua finora breve carriera: 16 gol in 22 presenze nello Stabæk, 18 reti in 27 presenze nel Gent, 3 in 16 nell'anno al Lione (qualche problema alla caviglia) e 4 gol in 13 presenze nell'Hoffenheim dallo scorso gennaio. Recentemente ha patito un altro problema alla caviglia, nei giorni scorsi sarebbe stato di nuovo disponibile per la prima in Bundesliga a Leverkusen (vittoria dell'Hoffenheim per 2-1) ma non è stato convocato. Il Tolosa sembrava molto vicino al prestito dell'attaccante, a breve invece vestirà la maglia dell'Hellas, che sta chiudendo la trattativa.

Gift Orban con il Gent, a 20 anni, ha stabilito uno straordinario record in UEFA Europa Conference League, segnando la tripletta più veloce nella storia delle competizioni UEFA. Ci è riuscito in soli 3 minuti e 25 secondi tra il 31° e il 34° minuto contro l'Istanbul Basaksehir il 15 marzo 2023, superando il precedente record di Mohamed Salah in Champions League (7 minuti in Rangers - Liverpool 1-7, 12/10/2022).

 

 

