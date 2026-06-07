Un incontro tra il Torino e Alberto Gilardino è avvenuto nei giorni scorsi. A riportarlo è Sky. L'allenatore che interessa anche l Verona ha varie richieste, tra le quali quella della dirigenza granata, che tuttavia non ha ancora preso una decisione definitiva. Lunedì ci saranno ulteriori confronti in società al fine di scegliere definitivamente l'allenatore. Il nome di Gilardino si inserisce in una lista che continua ad ampliarsi. Restano in corsa anche Ignazio Abate, già visto nei giorni scorsi, Eusebio Di Francesco e l’ipotesi di un ritorno di Ivan Juric.

Il Verona nel frattempo attende, con l'ipotesi Baroni che al momento sembrerebbe la più percorribile.