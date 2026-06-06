Come riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, non è stata ancora decisa la guida tecnica di ben 13 squadre partecipanti al prossimo campionato di Serie B. Di seguito la situazione delle squadre coinvolte:

Al Cesena è sempre più in bilico la permanenza di Ashley Cole sulla panchina bianconera, in pole position c'è Davide Possanzini per sostituirlo.

La Cremonese si occuperà della situazione allenatore solo dopo aver trovato il successore di Simone Giacchetta come direttore sportivo.

A Catanzaro il presidente Noto e il ds Polito si incontreranno lunedì per programmare il futuro del club, sia dal punto di vista dirigenziale che nella gestione tecnica. Aquilani è sulla bocca di varie squadre di Serie A, di conseguenza i calabresi dovranno trovare un sostituto.

Sudtirol in cerca di un nuovo direttore sportivo, il favorito è Matteo Lovisa sempre più vicino alla separazione dalla Juve Stabia.

Il Verona continua a seguire la pista Gilardino. L'ex Pisa è la prima scelta, ma sullo sfondo spuntano Marco Baroni e Paolo Bianco come alternative.

Il Pisa ha deciso di non confermare Hilijemark, con Paolo Zanetti che resta momentaneamente il primo candidato per sedersi sulla panchina dei toscani.

Il Modena continua nella sua ricerca: Fabio Pecchia e Possanzini sono i nomi più caldi per il dopo-Sottil.

A Padova prende piede la scelta di Antonio Calabro, attuale allenatore della Carrarese, superando la concorrenza di Michele Mignani, Luca D'Angelo e Giorgio Gorgone.

La Carrarese monitora la situazione con vari sondaggi su possibili nuovi allenatori, tra cui Francesco Magnanelli, Daniele Galloppa e Marco Turati. Sullo sfondo William Viali e Gorgone, come profili con maggiore esperienza in Serie B

Infine la Samp va invece verso un'impronta internazionale. A seguito della rivoluzione societaria che ha visto arrivare il portoghese Americo Branco come diesse e la presenza del danese Jesper Fredberg come CEO, anche il nuovo allenatore arriverà probabilmente dall'estero.