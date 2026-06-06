Sempre avanti Alberto Gilardino.

Il tecnico rimane favorito per la panchina dell'Hellas. La settimana prossima ci saranno nuovi contatti per arrivare a una chiusura.

Gilardino è sotto contratto con il Pisa fino al 30 giugno 2027, percepisce 1 milione netto.

Sul tavolo della trattativa ci sono anche le scelte possibili per lo staff. Nel gruppo di lavoro di Gilardino ci sono due figure cruciali, lo storico vice Gaetano Caridi, con lui dalla Pro Vercelli, agli inizi della carriera di allenatore, e l'assistente Dario Dainelli, ex dell'Hellas, con cui ha giocato nel 2002, poi anche alla Fiorentina e al Genoa, sempre con Gilardino, e di seguito dal 2012 al 2018 al Chievo. Con loro, anche Francesco Valiani.

Due i preparatori atletici: Antonio Bovenzi e Vincenzo Manzi, peraltro già al Verona, nel 2022, con Gabriele Cioffi.