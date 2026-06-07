Il Lecce ha fatto la sua scelta ed è quella di puntare tutto su Sean Sogliano come nuovo ds. Il giornalista di Sky Davide Abrescia informa che "Si sta capendo come sbloccare la situazione con il Verona, che aveva già pronto un rinnovo per lui. Il Verona deve prima trovare la soluzione per sostituirlo ma i gialloblù non hanno preso bene questo cambio di rotta".

In attesa di conferme, la situazione rimane molto in dubbio, con Sogliano tentato da una nuova avventura e Sticchi Damiani in pressing e pronto ad accontentarlo nelle sue richieste e ad affidargli un progetto pluriennale. Sogliano, nei giorni scorsi aveva rifiutato un primo tentativo del Lecce, che però si è rifatto vivo e ora, dopo aver incontrato il ds ieri, vorrebbe chiudere il discorso.