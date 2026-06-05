Il club pugliese e il dirigente del Verona si sono risentiti nel pomeriggio di oggi, si attende la decisione
Dopo l'addio di Pantaleo Corvino da direttore dell'area tecnica, il Lecce vuole provare a inserire nel proprio organigramma Sean Sogliano. Nelle ultime ore c'è stato un nuovo contatto tra le parti, con il club giallorosso che valuta la disponibilità del ds a lasciare il Verona per sposare proprio il progetto del Lecce. A darne notizia è Sky, con Gianluca Di Marzio che aveva in esclusiva informato di un primo contatto negli scorsi giorni.
"Vedremo nei prossimi giorni se Sogliano deciderà di accettare il Lecce" scrive Di Marzio, club che è alla ricerca di un profilo di grande esperienza per sostituire Pantaleo Corvino.
Anche Il Nuovo Quotidiano di Puglia oggi ha scritto dell'interesse di Sticchi Damiani per Sogliano. Di certo, visto il perdurare della telenovela, l'unico che può a questo punto dirimere ogni dubbio è lo stesso Sean Sogliano, oppure l'Hellas Verona, con la comunicazione del rinnovo di contratto del ds. Rinnovo non comunicato, quindi non ancora siglato.
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