L'interesse del club giallorosso si ferma davanti alla volontà del diesse di proseguire con l'Hellas
L'idea immediata del Lecce per prendere il posto di Pantaleo Corvino, che in queste ore saluterà il club giallorosso, è stata chiamare Sean Sogliano.
Un direttore sportivo vicino per idee e temperamento a Corvino, votato alla ricerca di nuovi talenti da valorizzare per poi monetizzare con sostanziose plusvalenze: questo il profilo di Sogliano, che piace molto alla proprietà del Lecce, al presidente Saverio Sticchi Damiani.
Un interesse rilevante, che fiancheggia, come ipotesi per l'incarico, il passaggio di Stefano Trinchera, braccio destro di Corvino, al ruolo di "titolare", e quello per Matteo Lovisa, emergente diesse della Juve Stabia.
E Sogliano? Registrato il sondaggio del Lecce, la prima scelta per lui resta il Verona, con cui deve formalizzare il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. Ricordando - fattore per nulla in secondo piano - che all'Hellas è comunque legato da un accordo in scadenza nel 2027.
Situazione che rimane sotto la lente, quella con il Lecce, ma per adesso il punto sta nella consolidamento, anche nei tempi, del rapporto con il Verona. Aspettando, ad ogni modo, che la firma con il Verona arrivi a breve. (M.F.)
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