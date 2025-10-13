Balotelli aspetta ancora una nuova possibilità dall’Italia, arriverà?

«Uno dei miei desideri è giocare ancora una partita con la Nazionale. La Nazionale è il sogno, per me è stata un passaggio fondamentale. Senza fare polemica, ma mi sembra che oggi non ci sia più lo stesso attaccamento, la stessa voglia. Io quando andavo in Nazionale ero fiero di giocare per l’Italia, il mio paese. La volevo a ogni costo». Anche se poi è finita un po’ così... «Non so bene perché. Veri problemi non ce ne sono stati. Non piacevo al blocco Juve? Non lo so, non lo posso dire. Ho sempre avuto buoni rapporti con tutti». Sul futuro: «Ho proposte dall’estero, ma vorrei stare in Italia. Sono in stallo ma sto bene fisicamente. Vedremo». Qualcuno dal pubblico urla: "Vieni al Palermo", ma SuperMario glissa: "Spero vada in serie A".