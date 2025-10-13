Nazionali, Bradaric titolare con la Croazia

Domagoj Bradaric ha giocato da titolare nella partita della Croazia con Gibilterra.
Il giocatore del Verona in campo per l'intera gara nel 3-0 con Gibilterra
L'esterno dell'Hellas ha disputato per intero la gara vinta per 3-0 dalla sua nazionale, a Varazdin.
Bradaric, sempre schierato dall'inizio nel Verona in quest'avvio di campionato, tornerà ad allenarsi con il gruppo gialloblù in queste ore.
