hellas1903 news Nazionali, Bradaric titolare con la Croazia

gazzanet

Nazionali, Bradaric titolare con la Croazia

Nazionali, Bradaric titolare con la Croazia - immagine 1
Il giocatore del Verona in campo per l'intera gara nel 3-0 con Gibilterra
Redazione Hellas1903

Domagoj Bradaric ha giocato da titolare nella partita della Croazia con Gibilterra.

L'esterno dell'Hellas ha disputato per intero la gara vinta per 3-0 dalla sua nazionale, a Varazdin.

Bradaric, sempre schierato dall'inizio nel Verona in quest'avvio di campionato, tornerà ad allenarsi con il gruppo gialloblù in queste ore.

Leggi anche
Ex Verona, Lazovic va negli Emirati Arabi: ufficiale, firma con l’Al-Wahda
Primavera, lunedì la partita con la Cremonese. Gli anticipi e i posticipi

© RIPRODUZIONE RISERVATA