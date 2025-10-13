La Primavera dell'Hellas tornerà in campo lunedì, allo stadio Olivieri, con la Cremonese, con la gara con i grigiorossi che inizierà alle 16.30
Primavera, lunedì la partita con la Cremonese. Gli anticipi e i posticipi
Nell'ultimo turno, la squadra di Paolo Sammarco ha pareggiato per 1-1 in trasferta al Viola Park con la Fiorentina.
La Lega Serie A, intanto, come riportato dal Verona, ha comunicato date e orari dalla 13a alla 17a giornata della Primavera 1 2025/26.
13a GIORNATA
Hellas Verona-Genoa (sabato 29 novembre, ore 15) - Diretta su Primavera TV
14ª GIORNATA
Milan-Hellas Verona (venerdì 5 dicembre, ore 14) - Diretta Sportitalia, canale 60 DTT
15ª GIORNATA
Hellas Verona-Juventus (domenica 14 dicembre, ore 10.45) - Diretta Sportitalia, canale 60 DTT
16ª GIORNATA
Hellas Verona-Inter (mercoledì 17 dicembre, ore 16) - Diretta Sportitalia, canale 60 DTT
17ª GIORNATA
Roma-Hellas Verona (domenica 21 dicembre, ore 11) - Diretta Sportitalia, canale 60 DTT
