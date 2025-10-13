hellas1903 news Primavera, lunedì la partita con la Cremonese. Gli anticipi e i posticipi

Primavera, lunedì la partita con la Cremonese. Gli anticipi e i posticipi

I gialloblù di Sammarco tornano in campo allo stadio Olivieri dopo il pareggio con la Fiorentina. Le gare dalla tredicesima alla diciassettesima giornata
Redazione Hellas1903

La Primavera dell'Hellas tornerà in campo lunedì, allo stadio Olivieri, con la Cremonese, con la gara con i grigiorossi che inizierà alle 16.30

Nell'ultimo turno, la squadra di Paolo Sammarco ha pareggiato per 1-1 in trasferta al Viola Park con la Fiorentina.

La Lega Serie A, intanto, come riportato dal Verona, ha comunicato date e orari dalla 13a alla 17a giornata della Primavera 1 2025/26.

13a GIORNATA

Hellas Verona-Genoa (sabato 29 novembre, ore 15) - Diretta su Primavera TV

14ª GIORNATA

Milan-Hellas Verona (venerdì 5 dicembre, ore 14) - Diretta Sportitalia, canale 60 DTT

15ª GIORNATA

Hellas Verona-Juventus (domenica 14 dicembre, ore 10.45) - Diretta Sportitalia, canale 60 DTT

16ª GIORNATA

Hellas Verona-Inter (mercoledì 17 dicembre, ore 16) - Diretta Sportitalia, canale 60 DTT

17ª GIORNATA

Roma-Hellas Verona (domenica 21 dicembre, ore 11) - Diretta Sportitalia, canale 60 DTT

