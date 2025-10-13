Verona-Cagliari, da oggi in vendita i biglietti. Tutte le info

Hellas Verona FC informa che i biglietti per la sfida Hellas Verona-Cagliari, valida per l'8a giornata di Serie A Enilive 2025/26 e in programma domenica 26 ottobre 2025 (ore 15), allo stadio ‘Bentegodi’, saranno disponibili nei punti vendita Ticketone e sul portale da oggi, lunedì 13 ottobre.