Verona-Cagliari, da oggi in vendita i biglietti. Tutte le info

Hellas Verona FC informa che i biglietti per la sfida Hellas Verona-Cagliari, valida per l'8a giornata di Serie A Enilive 2025/26 e in programma domenica 26 ottobre 2025 (ore 15), allo stadio ‘Bentegodi’, saranno disponibili nei punti vendita Ticketone e sul portale da oggi, lunedì 13 ottobre.
I tagliandi per la prossima gara al Bentegodi
In attesa di indicazioni dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive relative ad eventuali restrizioni per la vendita, i settori locali sono acquistabili dalle persone residenti nella regione Veneto o dai possessori della tessera 'Non vi lasceremo mai' di Hellas Verona residenti ovunque.
Informiamo i tifosi che l’unico sito ufficiale autorizzato per l’acquisto dei biglietti online è . L’incauto acquisto attraverso siti non autorizzati non potrà essere tutelato in caso di controversie.
