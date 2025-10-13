Verso Pisa-Verona, sfida “calda” per l’ex Gilardino. Panchina a rischio?

Pisa e Verona di fronte nel prossimo turno. Sfida da fondo classifica ma con situazioni diverse. I neopromossi toscani sono guidati da una vecchia conoscenza gialloblu, Alberto Gilardino (quello che nella foto spot dello spareggio di Reggio Calabria, zittisce col gesto del dito alla bocca, un “Granillo” infuocato, come ricorda oggi L'Arena), sotto esame dopo il pesante 4-0 subito a Bologna. Lo stesso tecnico nerazzurro ha criticato la squadra per essersi "spenta" dopo il primo gol rossoblù, lasciando spazio alla frustrazione e alla rassegnazione. Inoltre, poca capacità di reagire agli episodi negativi, come l'espulsione e il gol subito quasi immediatamente dopo, che hanno tagliato le gambe alla squadra.
Non proprio una grande partenza, dunque, per la matricola, dopo la trionfale cavalcata dell'anno scorso sotto la guida di Pippo Inzaghi. Con due pareggi e quattro sconfitte, si trovano in fondo alla classifica, insieme al Genoa di Vieira con soli due punti. Logico pensare che Pisa-Verona sia una sorta di ultima spiaggia.
Diverso l'umore invece in casa gialloblu, con Paolo Zanetti che al momento non rischia. Oggi intanto riprendono gli allenamenti con l'infermeria che si sta lentamente svuotando. Valentini e Mosquera lavorano per essere pronti per L'Arena Garibaldi dal primo minuto. Da verificare le condizioni di Harroui e Oyegoke (infrazione al piede).
