Verso Pisa-Verona, sfida “calda” per l’ex Gilardino. Panchina a rischio?

Pisa e Verona di fronte nel prossimo turno. Sfida da fondo classifica ma con situazioni diverse. I neopromossi toscani sono guidati da una vecchia conoscenza gialloblu, Alberto Gilardino (quello che nella foto spot dello spareggio di Reggio Calabria, zittisce col gesto del dito alla bocca, un “Granillo” infuocato, come ricorda oggi L'Arena), sotto esame dopo il pesante 4-0 subito a Bologna. Lo stesso tecnico nerazzurro ha criticato la squadra per essersi "spenta" dopo il primo gol rossoblù, lasciando spazio alla frustrazione e alla rassegnazione. Inoltre, poca capacità di reagire agli episodi negativi, come l'espulsione e il gol subito quasi immediatamente dopo, che hanno tagliato le gambe alla squadra.