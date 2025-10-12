hellas1903 news Verona verso Pisa, domani la ripresa degli allenamenti

Giorno di pausa oggi per l'Hellas. Sabato la partita all'Arena Garibaldi
Redazione Hellas1903

Il Verona riprenderà domani gli allenamenti in vista della partita con il Pisa.

Giorno di pausa oggi per i gialloblù.

Poi, appuntamento allo Sporting Center Paradiso.

Dopo la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali, l'Hellas tornerà a giocare sabato prossimo, 18 ottobre, con inizio alle 15, all'Arena Garibaldi, con la formazione guidata da Alberto Gilardino.

