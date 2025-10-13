Ex Verona, Lazovic va negli Emirati Arabi: ufficiale, firma con l’Al-Wahda

Storia e societa: tutte le notizie

Il giocatore serbo, capitano e bandiera dell'Hellas, era andato in scadenza di contratto il 30 giugno. Ora la nuova scelta

Redazione Hellas1903 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 13:04)

Darko Lazovic va a giocare negli Emirati Arabi, all'Al-Wahda.

La firma è stata ufficializzata dallo stesso club con un post su X.

Lazovic, dopò sei stagioni all'Hellas, è andato in scadenza di contratto il 30 giugno scorso. Non ci sono state possibilità di rinnovo dell'accordo con il Verona.

In gialloblù, l'ala serba è arrivata nel 2019, chiamata da Ivan Juric. Da lì in poi, Lazovic è stato tra i grandi protagonisti in gialloblù, totalizzando 200 presenze con la maglia dell'Hellas, con cui ha segnato 17 gol, fornendo 33 assist.

È il giocatore straniero con più partite disputate in Serie A (193) con il Verona, di cui è stato capitano e bandiera.

La sua ultima rete, fondamentale per avvicinare la salvezza, è stata quella dell'1-1 con il Como, il 18 maggio scorso.