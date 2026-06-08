Il Lecce non molla.

Il presidente del club giallorosso, Saverio Sticchi Damiani, cerca con insistenza Sean Sogliano. Vuole lui come sostituto di Pantaleo Corvino, che ha lasciato i questi giorni la società salentina, condotta alla quarta salvezza consecutiva.

L'ha fatto appena ha saputo del commiato di Corvino. La sua prima scelta è stata, subito Sogliano.

Che, peraltro, ha già risposto di no a Sticchi Damiani, pur lusingato dalla proposta, dall'offerta di dargli i più ampi poteri nella conduzione dell'area tecnica.

Tuttavia, il pressing del patron del Lecce non si è smorzato, c'è un nuovo tentativo in corso.

Per Sogliano, resta sul tavolo il rinnovo del contratto proposto da Presidio Investors, l'estensione dell'accordo già in essere, e in scadenza il 30 giugno 2027, fino al 2029. Un contratto che è rimane sempre alle ultime formalità e che aspetta di essere definito e firmato.

Sogliano prosegue nei colloqui per il nuovo allenatore dell'Hellas, con Alberto Gilardino avanti e Marco Baroni che è più che un'alternativa.

Dal canto suo, il Lecce attende. E prosegue nei contatti per convincere Sogliano a cambiare idea e fare un'altra scelta. Che avrebbe, ovviamente, del clamoroso e ribalterebbe lo scenario per il Verona. (M.F.)