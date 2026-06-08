Il presidente del club salentino insiste, per ora la risposta rimane un no
Il Lecce non molla.
Il presidente del club giallorosso, Saverio Sticchi Damiani, cerca con insistenza Sean Sogliano. Vuole lui come sostituto di Pantaleo Corvino, che ha lasciato i questi giorni la società salentina, condotta alla quarta salvezza consecutiva.
L'ha fatto appena ha saputo del commiato di Corvino. La sua prima scelta è stata, subito Sogliano.
Che, peraltro, ha già risposto di no a Sticchi Damiani, pur lusingato dalla proposta, dall'offerta di dargli i più ampi poteri nella conduzione dell'area tecnica.
Tuttavia, il pressing del patron del Lecce non si è smorzato, c'è un nuovo tentativo in corso.
Per Sogliano, resta sul tavolo il rinnovo del contratto proposto da Presidio Investors, l'estensione dell'accordo già in essere, e in scadenza il 30 giugno 2027, fino al 2029. Un contratto che è rimane sempre alle ultime formalità e che aspetta di essere definito e firmato.
Sogliano prosegue nei colloqui per il nuovo allenatore dell'Hellas, con Alberto Gilardino avanti e Marco Baroni che è più che un'alternativa.
Dal canto suo, il Lecce attende. E prosegue nei contatti per convincere Sogliano a cambiare idea e fare un'altra scelta. Che avrebbe, ovviamente, del clamoroso e ribalterebbe lo scenario per il Verona. (M.F.)
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