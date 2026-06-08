Fabio Grosso è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico ha firmato un contratto biennale e siederà sulla panchina della Viola sulla base di un contratto di 1,2 milioni a stagione. Di seguito il comunicato del club:

"ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola.

Nato a Roma il 28 novembre 1977, Grosso ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2013 nel Settore Giovanile della Juventus.

Il debutto alla guida di una Prima Squadra risale al 2017, sulla panchina del Bari in Serie B. Nel corso della sua carriera, il nuovo Mister viola ha allenato anche, tra le altre l’ Olympique Lione, il Frosinone ed il Sassuolo, centrando due promozioni dalla Serie B alla Serie A e raggiungendo, nel corso dell’ultima stagione alla guida dei neroverdi, l’ undicesimo posto in classifica da neopromosso.

Il nuovo allenatore viola ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028."

La militanza di Fabio Grosso sulla panchina del Verona risale alla stagione 2018-2019, l'ultima dei gialloblù in Serie B. L'ex campione del mondo fu scelto da Maurizio Setti nel 2018 con l'obiettivo di raggiungere immediatamente la promozione in A. Con le unghie e con i denti in zona play-off, Grosso fu esonerato nel maggio 2019 al termine di un periodo negativo di 7 partite consecutive senza vittorie, culminato con una sconfitta casalinga per 2-3 contro il Livorno. La squadra fu poi affidata ad Alfredo Aglietti, che ottenne la promozione attraverso la vittoria dei play-off nella finale contro il Cittadella.