Sempre più Spalletti per la Juve: la scelta ormai è praticamente fatta, le parti sono vicine, il prescelto è lui. Sono state valutate anche le altre candidature ma la sua è stata ritenuta la più adeguata in condivisione tra tutte le parti dirigenziali con la decisione finale poi della proprietà. Giovedì potrebbe essere il giorno della presentazione, la firma è quindi attesa nella prossime ore.
hellas1903 gazzanet La Juventus ha scelto Spalletti per il dopo-Tudor: i dettagli
gazzanet
La Juventus ha scelto Spalletti per il dopo-Tudor: i dettagli
Sempre più Spalletti per la Juve: la scelta ormai è praticamente fatta, le parti sono vicine, il prescelto è lui. Sono state valutate anche le altre candidature ma la sua è stata ritenuta la più adeguata in condivisione tra tutte le parti...
L'allenatore toscano e i bianconeri hanno trovato l’accordo sulla base di un contratto fino a giugno del 2026 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Nella pianificazione del club, giovedì potrebbe essere il giorno della presentazione del nuovo allenatore.
Le prossime partite della Juventus:
© RIPRODUZIONE RISERVATA