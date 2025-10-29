Quante stelle nel Como di Fabregas, sarà una futura big della serie A

L'avversario. Il Como sta continuando il suo processo di crescita, quest'anno meravigliando tutti per gioco e per l'esplosione di alcuni talenti, Nico Paz su tutti. La squadra lombarda, che continua a essere poco considerata tra le big della massima serie italiana, ha lavorato bene sul mercato estivo e sotto la guida di Cesc Fabregas sta crescendo partita dopo partita.