Quante stelle nel Como di Fabregas, sarà una futura big della serie A

Redazione Hellas1903

Contro una delle formazioni più attrezzate della A, i gialloblù vogliono cancellare la delusione del pari col Cagliari (qui la probabile formazione del Verona). 

L'avversario. Il Como sta continuando il suo processo di crescita, quest'anno meravigliando tutti per gioco e per l'esplosione di alcuni talenti, Nico Paz su tutti. La squadra lombarda, che continua a essere poco considerata tra le big della massima serie italiana, ha lavorato bene sul mercato estivo e sotto la guida di Cesc Fabregas sta crescendo partita dopo partita.

Il gioiello più lucente è il già menzionato Nico Paz, destinato ad una carriera in blancos, ma attorno a lui non manca il talento. Butez, Ramon, Perrone, Caqueret, Baturina, Rodriguez, Diao, Douvikas e Kuhn sono solo alcuni degli altri preziosi in vetrina. A loro si aggiungono gli esperti Morata, Moreno e Sergi Roberto, tutti trentenni con parecchie presenze nella nazionale spa- gnola. Forse è davvero arrivato il momento di considerare il Como per quello che è: una futura big della Serie A.

 

