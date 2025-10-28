Il Como, sesto in classifica con 13 punti, ospita il Verona domani sera alle 18.30 al Sinigaglia. Rientra dalla squalifica Jesus Rodriguez che dovrebbe giocare dal 1' come Addai, che ha superato l'infortunio. Al centro dell'attacco torna Douvikas.
hellas1903 news L’avversario, la probabile formazione del Como con il Verona
gazzanet
L’avversario, la probabile formazione del Como con il Verona
Fabregas recupera alcuni giocatori per la gara contro l'Hellas
Questa la probabile formazione dei lariani:
4-2-3-1
Butez;
Posch, Carlos, Ramon, Valle;
Perrone, Caqueret;
Addai, Paz, Jesus Rodriguez;
Douvikas
Indisponibili:
Roberto
© RIPRODUZIONE RISERVATA