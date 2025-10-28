hellas1903 news L’avversario, la probabile formazione del Como con il Verona

L’avversario, la probabile formazione del Como con il Verona - immagine 1
Fabregas recupera alcuni giocatori per la gara contro l'Hellas
Redazione Hellas1903

Il Como, sesto in classifica con 13 punti, ospita il Verona domani sera alle 18.30 al Sinigaglia. Rientra dalla squalifica Jesus Rodriguez che dovrebbe giocare dal 1' come Addai, che ha superato l'infortunio. Al centro dell'attacco torna Douvikas.

Questa la probabile formazione dei lariani:

4-2-3-1

Butez;

Posch, Carlos, Ramon, Valle;

Perrone, Caqueret;

Addai, Paz, Jesus Rodriguez;

Douvikas

 

Indisponibili:

Roberto

