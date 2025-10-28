Il Verona completerà oggi la preparazione della gara con il Como, al via domani alle 18-30 allo stadio Sinigaglia.
Verona verso Como, l’Hellas riparte da Giovane e Orban
I due attaccanti protagonisti con il Cagliari, domani sono attesi a una nuova prova
Dopo il 2-2 subito in rimonta con il Cagliari, l'Hellas riparte da Giovane e Orban, protagonisti dell'incontro di domenica.
Giovane ha servito due assist, Orban ha segnato il secondo gol gialloblù.
Con loro il Verona cerca un risultato favorevole con il Como, prima dell'impegno con l'Inter.
