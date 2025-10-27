hellas1903 news Como-Verona, l’arbitro sarà Marcenaro

Como-Verona, l’arbitro sarà Marcenaro

Il direttore di gara di Genova designato per la gara di mercoledì al Sinigaglia
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Como-Hellas Verona, match valido per l'9a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 18.30, allo stadio 'Sinigaglia'.

Arbitro: Matteo Marcenaro (Sez. AIA di Genova)

Assistenti: Christian Rossi (Sez. AIA di La Spezia), Andrea Bianchini (Sez. AIA di Perugia)

IV uomo: Mario Perri (Sez. AIA di Roma1)

VAR: Marco Serra (Sez. AIA di Torino)

AVAR: Antonio Giua (Sez. AIA di Olbia)

fonte: hellasverona.it

