Sono stati designati i direttori di gara di Como-Hellas Verona, match valido per l'9a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 18.30, allo stadio 'Sinigaglia'.
Como-Verona, l’arbitro sarà Marcenaro
Il direttore di gara di Genova designato per la gara di mercoledì al Sinigaglia
Arbitro: Matteo Marcenaro (Sez. AIA di Genova)
Assistenti: Christian Rossi (Sez. AIA di La Spezia), Andrea Bianchini (Sez. AIA di Perugia)
IV uomo: Mario Perri (Sez. AIA di Roma1)
VAR: Marco Serra (Sez. AIA di Torino)
AVAR: Antonio Giua (Sez. AIA di Olbia)
fonte: hellasverona.it
