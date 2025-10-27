Nuñez ko, recupero da valutare. Con il Como conferma per Bella-Kotchap

Una caduta nei primi minuti della gara con il Cagliari ha costretto Unai Nuñez a uscire dopo 15'.
Il difensore out per una botta alla spalla con il Cagliari, al suo posto ci sarà il tedesco
Il difensore ha preso una forte botta alla spalla destra. Il suo recupero è da valutare.
Per la partita che attende il Verona mercoledì con il Como, in trasferta, alle 18.30, in difesa sarà confermato Bella-Kotchap, con Nelsson e Valentini.
L'Hellas ha ripreso stamattina gli allenamenti allo Sporting Center Paradiso.
