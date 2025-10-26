hellas1903 news Bella Kotchap: “Dobbiamo essere più concentrati, dispiaciuti per non aver vinto”

Bella Kotchap: “Dobbiamo essere più concentrati, dispiaciuti per non aver vinto”

Bella Kotchap: “Dobbiamo essere più concentrati, dispiaciuti per non aver vinto” - immagine 1
Il difensore: "La cosa più importante è stare uniti, analizzeremo quello che è successo"
Bella-Kotchap interviene in conferenza stampa dopo Verona-Cagliari.

"Abbiamo iniziato bene - dice il difensore tedesco entrato al posto di Nunez -  creando tante occasioni, ci aspettavamo di vincere ma non ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo essere più concentrati, soprattutto nella parte finale di gara. Siamo dispiaciuti, portiamo a casa l'insegnamento che bisogna rimanere più concentrati.

Penso di aver fatto una buona partita, sono un difensore forte fisicamente. Posso migliorare, devo farlo e farmi trovare pronto quando il mister mi chiamerà in causa.

Cosa è successo sul secondo gol del Cagliari? La cosa più importante ora è stare uniti, quello che è successo nello specifico lo analizzeremo assieme. Non vogliamo incolpare i singoli ma lavoreremo assieme. La cosa più importante per me in campo è cercare di aiutare la squadra. Sono felice di aver giocato oggi, l'allenatore ci dice sempre di tenerci pronti quando ci chiama in causa. Oggi lo sono stato".

