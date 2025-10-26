Le pagelle, il Verona si butta via. Disastro Fallou, Giovane non basta

Belghali, volata formidabile. Nelsson sbaglia sul gol del pari. Gagliardini è solido e segna

Girata aerea da bomber per il vantaggio dell’Hellas. Equilibratore sulla mediana, gioca di esperienza, coriaceo e solido in impostazione e copertura.

Non esita a rinnovare la piena fiducia a Orban e Giovane, da cui arrivano un gol e due assist. Il Verona, sciolta la tensione iniziale, segna e comanda, con il Cagliari più volta salvato da Caprile. La vittoria sembra in tasca, e forse l’errore è quello, ma più di tutto pesano le incertezze che spalancano la via al 2-2. I cambi fatti non funzionano, svoltano la partita in negativo. Beffa tremenda per l’Hellas, il calcio è micidiale.