Le pagelle, il Verona si butta via. Disastro Fallou, Giovane non basta
Attento su Gaetano, a lungo resta a lungo a guardare la partita senza essere impegnato. Idrissi e Felici lo infilano con due conclusioni precise, agevolate dalle distrazioni difensive.
Nuñez ng
La sua partita dura poco più di 15’: esce per una botta alla spalla destra.
Nelsson 5,5
Al comando dietro, dopo l’infortunio di Nuñez va a fare il centrale destro. Non lo superano mai. Pure lui, nel finale, perde sicurezza e sbaglia sul pari.
Valentini 6
Consueta tenacia. Non viene impensierito dagli attaccanti del Cagliari.
Belghali 7
Riparte dal via. Spinge con cautela, tenendosi ancorato alla fase difensiva, ma dopo accelera e non lo prendono. Formidabile la volata che porta al gol di Orban.
Serdar 6,5
Mette in marcia la squadra. Caprile gli toglie il gol con una grande parata. Guida il gioco, conduce il Verona, anche se con il passare del tempo cala.
Gagliardini 6,5
Girata aerea da bomber per il vantaggio dell’Hellas. Equilibratore sulla mediana, gioca di esperienza, coriaceo e solido in impostazione e copertura.
Akpa-Akpro 6
Torna titolare, dà dinamismo. Viene ammonito nel finale di primo tempo e Zanetti lo sostiuisce all’intervallo per non rischiare.
Bradaric 5,5
La scelta sulla sinistra è lui. Non prende velocità, resta a presidiare la fascia. Sale con più frequenza nella ripresa, ma con poca continuità.
Giovane 7
Gioca più largo, stando nei pressi della linea laterale. Si prende spazio accentrandosi. Mette sulla testa di Gagliardini il pallone del gol, serve a Orban quello del 2-0. Frena per un fastidio fisico.
Orban 6
Poco servito, molto frenetico. Di testa, da breve distanza ha la chance del raddoppio, Caprile glielo toglie. Sigla il gol del raddoppio, facendosi trovare pronto.
Bella-Kotchap 6
Rimpiazza Nuñez mettendoci muscoli e fisico. Fa da riferimento dietro. Sembra insuperabile, ma non basta per vincere.
Bernede 6
Spunti efficaci, aggiunge qualità. Poi rallenta.
Fallou 4,5
Il Cagliari passa e segna dalla sua parte. Ingresso disastroso.
Sarr 5,5
Entra, tiene qualche pallone, altri li perde.
Harroui ng
Zanetti 5,5
Non esita a rinnovare la piena fiducia a Orban e Giovane, da cui arrivano un gol e due assist. Il Verona, sciolta la tensione iniziale, segna e comanda, con il Cagliari più volta salvato da Caprile. La vittoria sembra in tasca, e forse l’errore è quello, ma più di tutto pesano le incertezze che spalancano la via al 2-2. I cambi fatti non funzionano, svoltano la partita in negativo. Beffa tremenda per l’Hellas, il calcio è micidiale.
