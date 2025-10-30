Gialloblù in prestito, Cissè leader del Catanzaro, ancora in gol ed MVP della B

Il centrocampista, in prestito dal Verona nella squadra calabrese, usato da trequartista da Alberto Aquilani, è già alla quinta rete in campionato con quella di ieri (meravigliosa) sul campo del Mantova (1-3 per il Catanzaro), dove è stato l' MVP non solo della serata, ma di tutta la giornata della serie cadetta, come deciso dalla Lega Serie B. Cissè ha finora segnato solo un gol in meno del capocannoniere Gliozzi del Modena.

Il giocatore lo scorso anno è stato integrato nel gruppo prima squadra ma Zanetti lo ha impiegato solo 7 minuti. Di nuovo a Folgaria in estate, il centrocampista trevisano è stato mandato a giocare in B. Delle serie quando i talenti li si ha in casa ma si va a cercarne altri in giro per il mondo. Vedendo questi numeri (ma sul talento di Cissè non ci sono dubbi da quando aveva 16 anni e faceva la differenza in Primavera), forse, tornando indietro, la scelta del Verona sarebbe un'altra. A.S.