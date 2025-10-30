Inter, Thuram in gruppo, può rientrare domenica col Verona

Marcus Thuram si allena con il gruppo squadra: l’attaccante dell’Inter è vicino al rientro e potrebbe essere convocato per la sfida di domenica col Verona. A riportarlo è Sky.
L'attaccante, fuori dal 30 settembre, torna a disposizione di Chivu
Il giocatore, infortunatosi il 30 settembre scorso nel corso della gara di Champions League contro lo Slavia Praga (risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra), sta per tornare a disposizione della squadra nerazzurra.
Il francese aveva iniziato al meglio la sua stagione mettendo a segno cinque gol e due assist in sette partite.
