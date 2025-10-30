hellas1903 news Inter, Thuram in gruppo, può rientrare domenica col Verona

Inter, Thuram in gruppo, può rientrare domenica col Verona

L'attaccante, fuori dal 30 settembre, torna a disposizione di Chivu
Marcus Thuram si allena con il gruppo squadra: l’attaccante dell’Inter è vicino al rientro e potrebbe essere convocato per la sfida di domenica col Verona. A riportarlo è Sky.

Il giocatore, infortunatosi il 30 settembre scorso nel corso della gara di Champions League contro lo Slavia Praga (risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra), sta per tornare a disposizione della squadra nerazzurra.

Il francese aveva iniziato al meglio la sua stagione mettendo a segno cinque gol e due assist in sette partite.

