Montipò 5,5
gazzanet
Le pagelle, in difesa Bella-Kotchap unico okay. Giovane, troppi errori
Incerto sul secondo gol, non sul primo, mentre sul sigillo conclusivo si arrende.
Nelsson 5,5
Parte sulla destra, poi va al centro, invertendosi con Bella-Kotchap. Fase di calo di rendimento.
Bella-Kotchap 6,5
Fa valere la sua fisicità. Dalla sua parte c’è un muro che il Como prova ad aggirare con fatica.
Valentini 5
Si perde Douvikas sul gol, scivolando. Sorpreso anche nell’incursione di Posch.
Belghali 6
Spinge veloce sulla destra, secondo attitudine più volte dimostrata. Poi gli prendono le misure.
Serdar 6,5
Prima Butez ribatte il suo tiro, dopo sorprende Caqueret e segna il gol del pareggio. Punto di riferimento, perno del gioco.
Gagliardini 6
Gioca di mestiere, dirige le operazioni in mezzo. Presto ammonito, non corre rischi.
Bernede 5,5
Si muove con equilibrio per 45’. Nella ripresa, quando il Como prende il comando, svanisce.
Frese 6
Presenza solida sulla sinistra, sale e contiene. Costante. Da rivedere sul gol di Posch.
Giovane 5
Si propone con la consueta qualità, ma difetta nella rifinitura in due occasioni. Troppi sbagli
Orban 5,5
Corre molto, aiutando anche in copertura. Però si torna sempre alla concretezza che non c’è
Bradaric 5
Entra con incertezza, ha la palla del pari, tira su Butez.
Niasse 6
Impatto di sostanza.
Sarr 5,5
Fa poco.
Mosquera ng
Zanetti 6
Di nuovo un Verona che costruisce e non raccoglie per quel che semina. La squadra reagisce dopo la batosta con il Cagliari, va sotto e recupera presto. Il Como è una grande, l’Hellas lo limita e gli sta alla pari a lungo. Ma i risultati restano quelli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA