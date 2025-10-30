Verona verso l’Inter, Akpa-Akpro in dubbio, Serdar c’è

Il francese tenta il recupero, il tedesco, in gol con il Como, sarà regolarmente titolare

Da valutare il recupero di Akpa-Akpro , che si è fermato per un infortunio durante il riscaldamento, ieri al Sinigaglia. Nelle prossime ore la situazione relativa al centrocampista francese sarà più chiara.

Non ci sono problemi particolari per Serdar, che con il Como avrebbe dovuto cominciare dalla panchina, ma poi è stato schierato titolare proprio in seguito allo stop di Akpa-Akpro.