Verona verso l'Inter, Akpa-Akpro in dubbio, Serdar c'è
Il francese tenta il recupero, il tedesco, in gol con il Como, sarà regolarmente titolare
I gialloblù iniziano, allo Sporting Center Paradiso, la preparazione della gara con l'Inter, al via domenica, alle 12.30, al Bentegodi.
Da valutare il recupero di Akpa-Akpro, che si è fermato per un infortunio durante il riscaldamento, ieri al Sinigaglia. Nelle prossime ore la situazione relativa al centrocampista francese sarà più chiara.
Non ci sono problemi particolari per Serdar, che con il Como avrebbe dovuto cominciare dalla panchina, ma poi è stato schierato titolare proprio in seguito allo stop di Akpa-Akpro.
Serdar, in gol per il provvisorio 1-1, è uscito durante il secondo tempo. Il suo impiego dal via con l'Inter non appare in dubbio.
