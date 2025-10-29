Serdar: “I punti arriveranno, dobbiamo evitare gli errori”

"Oggi non dovevo partire dall'inizio - spiega il capitano dell'Hellas - dopo il Cagliari non ero al cento per cento, poi Akpa Akpro ha avuto un problema nel riscaldamento. Zanetti mi ha chiesto se me la sentivo di entrare e ho detto di sì. Ho segnato ma sono triste per la sconfitta. Comunque la stagione è ancora lunga, dobbiamo rimanere concentrati per 95 minuti ed evitare gli errori.