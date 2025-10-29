Suat Serdar interviene in conferenza stampa dopo la gara del Verona a Como.
gazzanet
Serdar: “I punti arriveranno, dobbiamo evitare gli errori”
"Oggi non dovevo partire dall'inizio - spiega il capitano dell'Hellas - dopo il Cagliari non ero al cento per cento, poi Akpa Akpro ha avuto un problema nel riscaldamento. Zanetti mi ha chiesto se me la sentivo di entrare e ho detto di sì. Ho segnato ma sono triste per la sconfitta. Comunque la stagione è ancora lunga, dobbiamo rimanere concentrati per 95 minuti ed evitare gli errori.
Mi è già successo di stare in una situazione simile. Noi vogliamo rimanere in Serie A, giochiamo molto meglio rispetto alla scorsa stagione. Sicuramente giocando così i punti arriveranno.
Gagliardini? Ci sta dando una grande mano con la sua esperienza. Io mi sento bene, ho segnato ma dobbiamo continuare a lottare come squadra. È la cosa più importante".
Fermi a 5 punti? Dobbiamo solamente continuare così. A volte non facciamo gol, ma le squadre che ci affrontano fanno sempre fatica. La stagione è ancora lunga".
