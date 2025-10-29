Ci risiamo. Un Verona da battaglia (ma solo a tratti) cerca difesa e contropiede per fermare il Como ma non ci riesce e perde. Finisce 3-1 al Senigaglia sotto la pioggia battente. La sfida resta aperta fino al 92' quando Vojvoda chiude i conti approfittando di un Hellas sbilanciatissimo con 4 punte in campo. Due i dati salienti: i gialloblù chiudono col 31 per cento di possesso palla. Non si può far festa lasciando sempre il gioco nei piedi avversari. Ok il pressing e le seconde palle, ma manca la costruzione per troppo tempo nei 90 minuti. In più, se ci si fa bucare due volte di testa significa che dietro si è ballato, e così è stato. Serdar ha approfittato di una papera di Butez per fare l'1-1 ma dopo il 2-1 su incornata di Posch non si sono riuscite, pur mettendocela, a creare palle nitide da gol. Sono 11 partite ufficiali senza vittorie (un successo in Coppa ai rigori col Cerignola), detto che stasera un pareggio sarebbe andato più che bene.
gazzanet
Acqua in faccia, il Verona perde 3-1 a Como e incassa la quarta sconfitta
SUBITO PALO DI PAZ. Parte in avanti il Como sotto la pioggia che bagna copiosamente il Sinigaglia. Al 4' Nico Paz batte col sinistro una punizione decentrata a destra, la palla gira e coglie il primo palo finendo sul fondo. Subito pericolosissimo il campione argentino.
1-0 COMO. La gara è a senso unico con l'Hellas timido e rannicchiato nella sua metà campo. Il Como viaggia a sinistra dove al 9' Valle calibra un cross al bacio, possente lo stacco di Douvikas che incorna di potenza a rete con Valentini che non riesce a opporsi all'attaccante.
Il Verona riesce a reagire al 17' con una bella corsa di Belghali, il cui assist per Orban è leggermente lungo e alto. Al 21' Orban cade in area ma non c'è contatto con Diego Carlos.
L'Hellas si fa avanti ancora, al 23' in velocità Orban serve Serdar che calcia a botta sicura ma trova Butez a sbarrargli la porta.
1-1, SERDAR. Il Como si impappina, i gialloblù pressano altissimo. Butez cerca un servizio breve col piede per Caqueret ma combina la frittata non vedendo Serdar che si fionda sulla palla e infila in rete. È il 25' e l'Hellas trova il pareggio.
Il Como si ributta in avanti, Gagliardini viene ammonito, è battaglia sotto l'acqua. I gialloblù si chiudono e ripartono, al 35' Giovane batte un corner tagliato sul quale Serdar va di testa con Paz che devia in corner. Bella-Kotchap si alza a chiudere, il Verona torna per qualche tratto a pressare alto.
Marcenaro al 39' ammonisce Belghali che va duro su Paz.
Ripresa: Como in avanti, Verona in contropiede al 48' quando Giovane parte rubando palla ma sbaglia il finale con l'appoggio a Orban che viene intercettato da Ramon.
Primi cambi: Fabregas al 54' toglie Diao per Rodriguez. Nico Paz entra duro su Serdar e viene ammonito. Giallo anche per Nelsson per un pestone su Douvikas al 61' che costerà il gol.
2-1 COMO. Paz batte la punizione respinta, la palla giunge a Caqueret che dalla trequarti pennella un velenoso traversone in verticale sul secondo palo, Posch anticipa tutti e di testa infila Montipò.
Il Verona reagisce con poca lucidità, la palla resta al Como. Al 68' esce un acciaccato Serdar, dentro Niasse. Fuori anche Valentini (serata negativa sui gol), al suo posto Bradaric con Frese che arretra. Molte le imprecisioni nei passaggi per l'Hellas, che si affida, di fatto, all'episodio.
Zanetti rischia tutto e toglie Gagliardini per Sarr passando al 3-4-3. I gialloblù ci provano ma sono imprecisi, la palla resta al Como che pur sotto l'acqua fa valere le doti tecniche in palleggio. La gara resta aperta mentre i minuti scorrono. All'86' Sarr si aggiusta la palla sul limite ma calcia centrale.
Entra anche la quarta punta, Mosquera per Frese all'87'. Si prova una palla dentro ma è sballata al 90'. 5 i minuti di recupero.
3-1 COMO E GAME OVER. Il Verona è chiaramente sbilanciato, il Como va a nozze e chiude il conto al 92' con Vojvoda che riceve da Rodriguez dopo che Diego Carlos recupera il pallone a centrocampo. L'ex Torino fulmina Montipò con un tiro nell'angolo.
Orban è nervoso e viene ammonito, la gara finisce e l'Hellas incassa il quarto ko di stagione restando a 5 punti in classifica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA