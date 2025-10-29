Acqua in faccia, il Verona perde 3-1 a Como e incassa la quarta sconfitta

Ci risiamo. Un Verona da battaglia (ma solo a tratti) cerca difesa e contropiede per fermare il Como ma non ci riesce e perde. Finisce 3-1 al Senigaglia sotto la pioggia battente. La sfida resta aperta fino al 92' quando Vojvoda chiude i conti approfittando di un Hellas sbilanciatissimo con 4 punte in campo. Due i dati salienti: i gialloblù chiudono col 31 per cento di possesso palla. Non si può far festa lasciando sempre il gioco nei piedi avversari. Ok il pressing e le seconde palle, ma manca la costruzione per troppo tempo nei 90 minuti. In più, se ci si fa bucare due volte di testa significa che dietro si è ballato, e così è stato. Serdar ha approfittato di una papera di Butez per fare l'1-1 ma dopo il 2-1 su incornata di Posch non si sono riuscite, pur mettendocela, a creare palle nitide da gol. Sono 11 partite ufficiali senza vittorie (un successo in Coppa ai rigori col Cerignola), detto che stasera un pareggio sarebbe andato più che bene.