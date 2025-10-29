hellas1903 news Como-Verona, le formazioni ufficiali

Como-Verona, le formazioni ufficiali

Giovane e Orban in avanti, Bella-Kotchap in difesa
Queste le formazioni ufficiali di Como e Verona:

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Paz, Diao; Douvikas

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Morata, Rodriguez, Moreno, Baturina, Perrone, Smolcic, Vojvoda, Addai, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri

Allenatore: Cesc Fabregas

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Gagliardini, Akpa Akpro, Bernede, Frese; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Serdar, Sarr, Bradaric, Slotsager, Harroui, Ebosse, Mosquera, Niasse, Fallou, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Matteo Marcenaro (Sez. AIA di Genova)

Assistenti: Christian Rossi (Sez. AIA di La Spezia), Andrea Bianchini (Sez. AIA di Perugia)

 

 

