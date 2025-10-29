Nuovo scandalo nel mondo del calcio, protagonista un arbitro. Luigi Catanoso - della sezione di Reggio Calabria - agganciava altri colleghi e li corrompeva con compensi fino a 10 mila euro, questi in campo facevano in modo che le partite si concludessero sempre con un certo numero di gol per favorire le giocate sull'Over. Sarebbe andata avanti così chissà per quanto, se non fosse stato per un flusso anomalo di scommesse relative a una partita del campionato Primavera, che ha attirato l'attenzione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'Adm ha segnalato tutto alla Procura di Reggio Calabria, che ha avviato l'indagine. Sotto la lente anche due partite del Verona Under 19. Le partite direttamente finite nell’indagine sono Benevento-Cesena (Primavera), Verona-Cagliari (U19) e Sassuolo-Verona (U19). Al momento non risultano coinvolti comunque i giocatori delle squadre citate.